16 Января 2022
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Общество За рубежом
Протест против ограничительных мер и введения обязательной вакцинации населения в Брюсселе (2022) | Фото: Dursun Aydemir / AA / picture alliance

В Европе прошли новые многотысячные протесты против вакцинных пропусков

В ряде европейских стран вчера снова прошли массовые протесты против вакцинных пропусков, отсутствие которых поражает граждан в базовых правах. Они прошли во Франции, Италии, Австрии, Германии. В каждой из стран митинговали десятки тысяч человек.
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В Германии и Франции демонстрации охватили всю страну. Люди протестовали прежде всего против беспощадного контроля. Вчера во Франции вступила в силу мера, которая аннулирует выданные правительством "медицинские карты" для людей, которые не сделали усиливающий (бустерный) укол в течение последних семи месяцев. Они автоматически считаются невакцинированными и поражаются в правах, а это более 500 тыс. французов.

"Это контроль не над вирусом, а над народом" - такие транспаранты были у митингующих.

При этом во всех этих странах после массовой вакцинации ситуация только ухудшилась, так как смертность в 2021 году будет больше, чем годом ранее. В том числе огромный рост заболеваемости в последние недели совпал с кампанией по бустерной вакцинации. Однако власти стран не ставят ее под сомнение, подавая как единственное спасение от ковида так же, как год назад единственным спасением объявлялась первая вакцинация. К слову, после нее тогда тоже был огромный рост заболеваемости и смертности.

Теги: протесты, вакцинация, европа



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