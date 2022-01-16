16 Января 2022
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области неизвестный с ножом нападает на прохожих

В Магнитогорске на местных жителей нападает неизвестный с ножом. Личность подозреваемого устанавливают сотрудники полиции, передает корреспондент Накануне.RU.

О нападениях сообщили в группе "Черное&Белое Магнитогорск". Первой жертвой стал один из автолюбителей. Нападение произошло в районе Гортеатра на проезжей части на ул. Проспект Пушкина. Незнакомец пытался остановить машины, бил по лобовым стеклам, а позже ударил ножом одного из водителей, который вышел из автомобиля. Пострадавшего увезли в больницу, где он позднее скончался.

О новых нападениях местные жители сообщают в этой же группе. О последнем инциденте сообщила мать с ребенком. Им удалось убежать.

"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается местонахождение возможного подозреваемого", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Теги: нападение, нож, пострадавший



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