В Челябинской области неизвестный с ножом нападает на прохожих

В Магнитогорске на местных жителей нападает неизвестный с ножом. Личность подозреваемого устанавливают сотрудники полиции, передает корреспондент Накануне.RU.

О нападениях сообщили в группе "Черное&Белое Магнитогорск". Первой жертвой стал один из автолюбителей. Нападение произошло в районе Гортеатра на проезжей части на ул. Проспект Пушкина. Незнакомец пытался остановить машины, бил по лобовым стеклам, а позже ударил ножом одного из водителей, который вышел из автомобиля. Пострадавшего увезли в больницу, где он позднее скончался.

О новых нападениях местные жители сообщают в этой же группе. О последнем инциденте сообщила мать с ребенком. Им удалось убежать.

"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается местонахождение возможного подозреваемого", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.