СМИ: Ковид был далеко не главной причиной смерти в мире в 2021 году

Многие могут подумать, что ковид уже является основной причиной смерти в мире, от которой умирают чаще всего. Однако это далеко не так, пишет председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Со ссылкой на данные The Cristian Post, основанные на данных ВОЗ, он отмечает, что от инфекционных заболеваний умерли около 13 млн человек, из них лишь 3,5 млн пришлись на коронавирус, и то это все случаи, когда был положительный результат теста, а не вирус обязательно был причиной смерти.

Помимо этого, 8 млн умерли от рака, 5 млн смертей связаны с курением, 2,5 млн - с алкоголем, 1,7 млн - со СПИДом, 1,3 млн погибли в результате ДТП, более 1 млн человек покончили жизнь самоубийством.

Отдельно отмечается, что в мире за год было совершено более 42 млн абортов. В статистику смертности они нигде не включаются, так как детей до регистрации по рождении не считают людьми, но The Cristian Post, как христианское издание, подчеркивает, что это число сопоставимо с общей смертностью. Характерно, что во многих странах Запада и глобальных структурах призывают не снижать количество абортов.

Примечательно, что всего в мире в 2021 году умерли примерно 58,7 млн человек. Если эта цифра верна, то в мире уже второй год подряд не наблюдается роста смертности , хотя на ковид приходится все больше смертей. По-видимому, в ковидные просто заносят смерти, вызванные другими причинами, поэтому ковидная смертность растет, а общая - нет. Так, недавно власти Британии признали, что от ковида умерли в 7 раз меньше людей, чем сообщает ковидная статистика, включающая туда все подряд смерти с положительным тестом.

Однако эти данные неофициальные и предварительные, к тому же они еще будут уточняться, скорее всего, в сторону небольшого увеличения, так так во многих странах (в том числе в России) точная итоговая смертность станет известна позже. С другой стороны, в каждой стране она может быть спрогнозирована с очень высокой точностью. Например, о том, что в России годовая смертность достигнет рекордных почти 2,5 млн человек, было известно еще в октябре. И едва ли годовая смертность в мире существенно увеличится.