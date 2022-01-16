В Тюмени прошел митинг против QR-кодов

В Тюмени сегодня состоялся митинг против QR-кодов. Акция прошла в Комсомольском сквере, который имеет статус гайд-парка. Потому мероприятие не требует согласования с властями, сообщили Накануне.RU в тюменском обкоме РКРП(б)-КПСС, который является организатором митинга.

Участники акции вышли на улицу, чтобы выразить "протест против наступления на права трудящихся, против принятия законов, вводящих антинародные порядки через принятие QR-кодов, принятие закона об эвакуации, о массовых захоронениях, против роста цен и увеличения тарифов".

Перед собравшимися выступил лидер регионального отделения партии Александр Черепанов. Он заявил, что против присвоения людям QR-кодов и цифрового рабства. Также участники митинга принесли плакаты с надписями "люди не скот", "против QR-кодов".

Правоохранители, присутствовавшие на митинге, никого не задерживали.