16 Января 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В Свердловской области выявлен омикрон

У четырех человек в Свердловской области выявлен омикрон, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

"Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России. Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся", - говорится в сообщении оперштаба.

Жителей региона призывают не забывать про маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться, поскольку по данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении омикрона.

Напомним, на прошлой неделе суд принудительно изолировал двух жителей Екатеринбурга, которые в новогодние каникулы вернулись из ЮАР и отказались соблюдать карантин.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял, что появление в регионе нового штамма "омикрон" - это лишь вопрос времени.

Теги: коронавирус, ковид, омикрон



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Ранее 11.01.2022 14:31 Мск В Свердловской области увеличат объемы тестирования на ковид. Из-за "омикрона"
Ранее 28.12.2021 11:47 Мск Креков: появление "омикрона" в Свердловской области - это вопрос времени


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