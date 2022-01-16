В Свердловской области выявлен омикрон

У четырех человек в Свердловской области выявлен омикрон, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

"Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России. Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся", - говорится в сообщении оперштаба.

Жителей региона призывают не забывать про маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться, поскольку по данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении омикрона.

Напомним, на прошлой неделе суд принудительно изолировал двух жителей Екатеринбурга, которые в новогодние каникулы вернулись из ЮАР и отказались соблюдать карантин.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял, что появление в регионе нового штамма "омикрон" - это лишь вопрос времени.