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Происшествия В России За рубежом
Работа коллективных миротворческих сил ОДКБ по охране государственных и социально значимых объектов в Казахстане (2022) | Фото: Минобороны РФ

Для российских миротворцев, прилетевших из Казахстана, организуют торжественную встречу

10 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

После прилета всех 19 самолетов будет организована торжественная встреча миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко помощь партнеров по ОДКБ для прекращения беспорядков запросил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По словам Лукашенко, дальнейшую операцию он и Путин разработали буквально "на коленке" в течение часа.

Напомним, с 15 января российский контингент ОДКБ начал возвращаться в Россию на места дислокации, вывести его полностью планируется до 19 января.

Общее число жертв беспорядков и погромов в Казахстане составило 225 человек, сообщили сегодня представитель генпрокуратуры страны и министерства здравоохранения. В это число входят и силовики (19 погибших), и гражданское население.
Пострадали 4578 человек, общее число участников погромов превысило 20 тыс. человек.

Правоохранительные органы возбудили 546 уголовных дел.

Теги: одкб, военные, минобороны, ил-76, казахстан, вдв



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