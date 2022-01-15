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полиция, полицейские, митинг, протест (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сегодня активно митинговали - против войны и автомойки

В Екатеринбурге сегодня прошло целых два митинга.

Участники одного из них – на улице Блюхера – протестовали против строительства автомойки на земельном участке, где раньше планировалось разбить сквер. Местные жители считают, что дорожная ситуация с заторами и автомобильным трафиком теперь ухудшится. Кроме того, они выяснили, что у строителей объекта, возможно, не все в порядке с получением разрешений на его возведение. Сейчас активисты собирают подписи под обращением в несколько инстанций, среди которых и прокуратура, и администрация города.

Второй митинг имел более пространные цели. Пикет "За мир и дружбу между народами" на три десятка человек организовал преподаватель УрГПУ. Изначально активисты собрались в сквере на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, но потом полиция предложила им перейти в парк им. 50-летия ВЛКСМ, так что у участников митинга получилось еще и шествие. Узнать требования и лозунги собравшихся было затруднительно – полиция запретила им разворачивать плакаты и транспаранты. В итоге даже было одно задержание – мужчина отказался убрать свой велосипед с пешеходной дорожки, что полицейские сочли нарушением.

Теги: екатеринбург, митинг, пикет, задержания



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