В Екатеринбурге сегодня активно митинговали - против войны и автомойки

В Екатеринбурге сегодня прошло целых два митинга.

Участники одного из них – на улице Блюхера – протестовали против строительства автомойки на земельном участке, где раньше планировалось разбить сквер. Местные жители считают, что дорожная ситуация с заторами и автомобильным трафиком теперь ухудшится. Кроме того, они выяснили, что у строителей объекта, возможно, не все в порядке с получением разрешений на его возведение. Сейчас активисты собирают подписи под обращением в несколько инстанций, среди которых и прокуратура, и администрация города.

Второй митинг имел более пространные цели. Пикет "За мир и дружбу между народами" на три десятка человек организовал преподаватель УрГПУ. Изначально активисты собрались в сквере на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, но потом полиция предложила им перейти в парк им. 50-летия ВЛКСМ, так что у участников митинга получилось еще и шествие. Узнать требования и лозунги собравшихся было затруднительно – полиция запретила им разворачивать плакаты и транспаранты. В итоге даже было одно задержание – мужчина отказался убрать свой велосипед с пешеходной дорожки, что полицейские сочли нарушением.