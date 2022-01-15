На юге России без электричества остаются почти 80 тысяч человек

Энергетикам удалось подключить электричество почти половине абонентов, которые минувшей ночью остались без него из-за последствий непогоды. Циклон, а вместе с ним штормовой ветер и снегопады, накрыли юг страны. В результате на утро субботы без электроснабжения были около 170 тыс. человек.

Сейчас удалось полностью завершить восстановительные работы в Ростовской и Воронежской областях, сообщили в Минэнерго России. Тем не менее, без света остается более 40 тыс. человек в Дагестане, в Краснодарском крае и Адыгее – 30 тыс. человек, более 17 тыс. человек в Волгоградской области.

Ситуация осложняется тем, что непогода сохраняет свое влияние, особенно на Черноморском побережье Краснодарского края.