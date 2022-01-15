На Японию обрушилось цунами, на Курилах объявлено предупреждение

На Курильских островах объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы надвигающегося цунами.

"Центр цунами ФБГУ "Сахалинского УГМС" до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метров (для Японии – 0,3 метров) в результате извержения подводного вулкана в Тонге", — цитирует РИА Новости источник в спасательных службах. Угрозы населению и территории России нет. Сейчас уже провели оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

Между тем, на юго-западе Японии уже началось цунами, высота его составила 1,2 метра, что больше прогноза. Также угроза цунами объявлена на западном побережье США.

Извержение подводного вулкана произошло в акватории островного королевства Тонга в южной части Тихого океана. Там цунами оказалось очень разрушительным, о жертвах и разрушениях пока не сообщается, но, судя по поступающим с островов кадрам, удар стихии может иметь самые драматические последствия.