15 Января 2022
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Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 (2022) | Фото: Первый канал

Россияне завоевали золото и серебро в танцах на льду на Чемпионате Европы

Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду. Подопечные Александра Жулина по итогам двух программ набрали 217,96 балла, подтвердив свой чемпионский статус.

Второе место с отставанием всего в 4,5 балла заняли Александра Степанова и Иван Букин (213,20 балла).

Третья российская пара – дебютанты европейского первенства – Диана Дэвис и Глеб Смолкин откатались чисто и заняли седьмое место.

Бронзовые медали ЧЕ забрали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022(2022)|Фото: Первый канал

Стоит отметить, что в этот раз в европейском первенстве не участвовали мировые фавориты (хотя и не текущие чемпионы мира) – французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они решили поберечь себя в преддверии Олимпиады и не стали рисковать в условиях пандемии.  

Чемпионат Европы традиционно служит генеральной репетицией и главным отборочным туром для формирования сборной на Олимпийские игры, которые стартуют в Пекине через три недели. И если на счет третьей пары в составе команды еще может быть интрига, то Синицына-Кацалапов и Степанова-Букин уже точно едут в Китай.

Теги: фигурное катание, чемпионат европы, золото, серебро, виктория синицына, никита кацалапов, танцы на льду



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