Россияне завоевали золото и серебро в танцах на льду на Чемпионате Европы

Россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду. Подопечные Александра Жулина по итогам двух программ набрали 217,96 балла, подтвердив свой чемпионский статус.

Второе место с отставанием всего в 4,5 балла заняли Александра Степанова и Иван Букин (213,20 балла).

Третья российская пара – дебютанты европейского первенства – Диана Дэвис и Глеб Смолкин откатались чисто и заняли седьмое место.

Бронзовые медали ЧЕ забрали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Стоит отметить, что в этот раз в европейском первенстве не участвовали мировые фавориты (хотя и не текущие чемпионы мира) – французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они решили поберечь себя в преддверии Олимпиады и не стали рисковать в условиях пандемии.

Чемпионат Европы традиционно служит генеральной репетицией и главным отборочным туром для формирования сборной на Олимпийские игры, которые стартуют в Пекине через три недели. И если на счет третьей пары в составе команды еще может быть интрига, то Синицына-Кацалапов и Степанова-Букин уже точно едут в Китай.