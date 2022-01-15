Сборная России по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сборная России по биатлону выиграла мужскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Российская четвёрка в лице Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова была сильнейшей на дистанции. Российские спортсмены преодолели дистанцию 4х7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав на огневых рубежах четыре дополнительных патрона.

Цветков вернулся! Идеальная стрельба и очень грамотный финишный круг 💪



Наши парни сегодня были невероятно хороши 😍



Халили, Серохвостов, Логинов и Макс – герои дня ⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/vkblb9ksSE — Матч ТВ (@MatchTV) January 15, 2022

Второе место в сегодняшней гонке у сборной Германии (+7,0), третье - у команды Беларуси (+23,2).

Ранее в сезоне 2021/2022 российские биатлонисты дважды были третьими в эстафете.

Отметим также, что в скором времени тренеры сборной должны объявить состав команды на Олимпийские игры в Пекине.