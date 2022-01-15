15 Января 2022
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Даниил Серохвостов (2022) | Фото: Союз Биатлонистов России

Сборная России по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сборная России по биатлону выиграла мужскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Российская четвёрка в лице Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова была сильнейшей на дистанции. Российские спортсмены преодолели дистанцию 4х7,5 км за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав на огневых рубежах четыре дополнительных патрона.

Второе место в сегодняшней гонке у сборной Германии (+7,0), третье - у команды Беларуси (+23,2).

Ранее в сезоне 2021/2022 российские биатлонисты дважды были третьими в эстафете.

Отметим также, что в скором времени тренеры сборной должны объявить состав команды на Олимпийские игры в Пекине.

Теги: биатлон, сборная России, мужская эстафета, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков



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