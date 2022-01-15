15 Января 2022
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Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

В Пекине выявлен первый случай "омикрона"

В столице Китая в субботу выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщают государственные СМИ КНР. При этом до зимней Олимпиады в Пекине остается всего три недели.

Власти пытаются предотвратить распространение крайне заразной версии COVID-19. Сообщается, что жилой комплекс, где жил заболевший, а также офис, в котором он работал, были оцеплены, у всех, кто потенциально мог с ним контактировать, взяли мазки (это почти 2,5 тыс. человек).

Напомним, Олимпийские игры в Пекине открываются 4 февраля.

В целом для Китая это уже не первый случай выявления "омикрона". Ранее случаи этого штамма фиксировали как у местных жителей в разных провинциях страны, так и у иностранцев, приехавших из-за границы.

Теги: пекин, китай, омикрон-штамм, олимпиада



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