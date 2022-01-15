В РПЦ посоветовали православным избегать массовых купаний на Крещение

В РПЦ посоветовали православным на предстоящий праздник Крещения Господня (19 января) избегать массовых купаний, скоплений людей, с осторожностью относиться к погружению в ледяную воду.

"Когда меня спрашивают сейчас, надо ли, стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. Потому что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушел", - заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".