15 Января 2022
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Общество В России
крещение купания освещение воды (2011) | Фото: Накануне.RU

В РПЦ посоветовали православным избегать массовых купаний на Крещение

В РПЦ посоветовали православным на предстоящий праздник Крещения Господня (19 января) избегать массовых купаний, скоплений людей, с осторожностью относиться к погружению в ледяную воду.

"Когда меня спрашивают сейчас, надо ли, стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. Потому что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушел", - заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Теги: рпц, крещенские купания, митрополит иларион



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