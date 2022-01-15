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Гай Ричи (2012) | Фото:

"Кинопоиск" примет участие в продюсировании нового фильма Гая Ричи об Афганистане

Сервис "Яндекса" "Кинопоиск" поучаствует в продюсировании новой ленты британского режиссера Гая Ричи. Российская компания получит права на прокат фильма в кинотеатрах, интернете и на телевидении. Съемки начнутся уже 24 января, говорится в сообщении сервиса.

Фильм получил рабочее название "Переводчик". Создатели описывают его как экшн-триллер. В центре сюжета сержан Джон Кинли, который заканчивает командировку в Афганистан. В один из последних дней в этой стране он отправляется на задание вместе с проводником Ахмедом. Группа попадает под обстрел, выживают только Кинли и Ахмед. За ними начинается погоня.

В главной роли будет занят Джейк Джилленхол, о других актерах пока не сообщается. Зато известно, что авторами сценария стали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, они уже работали с Ричи над последними его фильмами – "Джентльменами" и "Гневом человеческим".

Директор "Яндекса" по контенту медиасервисов Ольга Филипук рассказала, что "Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссеров пользователей "Кинопоиска", а также он один из самых любимых киноавторов в нашей стране".

Другими партнерами производства станут STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys.

Теги: кинопоиск, продюсирование, гай ричи, фильм



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