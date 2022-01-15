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Политика В бывшем СССР
Назарбаев (2013) | Фото: Накануне.RU

Жириновский считает, что Назарбаев давно умер

Неизвестность вокруг судьбы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его семьи порождает множество слухов и теорий. Например, что бывший правитель страны умер. Такой точки зрения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности", - заявил Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

Политик полагает, что такая практика "на Востоке" в порядке вещей.

Отметим, ни сам Назарбаев, ни его представители, ни члены его семьи не делали каких-либо заявлений на протяжении всего кризиса в Казахстане. Также все они не появляются на публике, например, старшая дочь Назарбаева Дарига, которая является депутатом парламента, уже несколько дней не появляется на заседаниях – ее представитель сообщил, что народная избранница болеет коронавирусом.

По еще одной версии Назарбаев и его семья могли покинуть Казахстан. Называются самые разные страны, где их могли приютить – от ОАЭ до Китая.  

Между тем, СМИ сообщили об увольнении зятьев Назарбаева с "хлебных" должностей в правлении нефтегазовых компаний. Так, прекращены полномочия председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова – мужа Алии Назарбаевой, младшей дочери первого президента Казахстана. Также с аналогичной должности в "НК QazaqGaz" ("Казтрансгаз") уволен Кайрат Шарипбаев, гражданский супруг Дариги Назарбаевой.

Теги: владимир жириновский нурсултан назарбаев, казахстан



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