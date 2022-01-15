15 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина. (2022) | Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге с балкона горящей квартиры выпала женщина

В Екатеринбурге поздним вечером в пятницу, 14 января, произошел пожар в квартире 12-этажного жилого дома на бульваре Денисова-Уральского.

Во время возгорания с балкона квартиры выпала женщина, она погибла. Сейчас Следственный комитет проводит проверку.

Следователи провели осмотр места происшествия и выяснили, что квартира была закрыта изнутри. Сейчас устанавливаются все очевидцы произошедшего, тело женщины направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, также устанавливается и причина возгорания.

Пожарная машина.(2022)|Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Теги: пожар, погибшая, следственный комитет



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