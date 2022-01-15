В Кисловодске мужчина зарезал полуторагодовалого ребенка

В Кисловодске совершено зверское убийство полуторагодовалого мальчика. Подозреваемый задержан, уголовное дело возбудили по статье "убийство малолетнего".

Утром в субботу жители одного из общежитий обнаружили на лестничной клетке тело ребенка.

"По данным следствия, утром семья оставила ребенка с няней, которая проживала с сожителем. Мужчина нанес мальчику ножевые ранения", - говорится в сообщении ставропольского СУ СКР. По данным СМИ, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

54-летний подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.