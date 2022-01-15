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Происшествия Северо-Кавказский ФО
(2020) | Фото: mrsk-ural.ru

На Ставрополье из-за циклона без электричества остался 21 населенный пункт

На Ставрополье из-за последствий мощного циклона, сопровождавшегося порывистым ветром, было повалено более 100 деревьев. Они падали на провода, в результате в зоне отключения от электричества оказался 21 населенный пункт, почти три десятка социальных объектов и 30 тыс. домовладений с населением более 86 тыс. человек, сообщили в МЧС России.

"На данный момент восстановлено электроснабжение в пяти населенных пунктах. Работы продолжаются. Развернут оперативный штаб. К ликвидации последствий циклона привлечены 202 человека и 64 единицы техники", - сообщили в ведомстве.

Ранее Минэнерго России сообщило, что без электричества из-за непогоды в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах осталось около 170 тыс. человек.

Теги: ставрополье, электроснабжение, циклон, авария, ураган



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