На Ставрополье из-за циклона без электричества остался 21 населенный пункт

На Ставрополье из-за последствий мощного циклона, сопровождавшегося порывистым ветром, было повалено более 100 деревьев. Они падали на провода, в результате в зоне отключения от электричества оказался 21 населенный пункт, почти три десятка социальных объектов и 30 тыс. домовладений с населением более 86 тыс. человек, сообщили в МЧС России.

"На данный момент восстановлено электроснабжение в пяти населенных пунктах. Работы продолжаются. Развернут оперативный штаб. К ликвидации последствий циклона привлечены 202 человека и 64 единицы техники", - сообщили в ведомстве.

Ранее Минэнерго России сообщило, что без электричества из-за непогоды в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах осталось около 170 тыс. человек.