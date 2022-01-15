В России выявлено более 27 тысяч новых случаев коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в России за сутки выросла чуть больше, чем на 14%. Накануне суточный прирост заболевших составил менее 24 тыс., сегодня – уже более 27 тыс. Таковы данные федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

За последние сутки выявлено 27 179 новых случаев. Только 14,8% из них не имели клинических проявлений болезни. Скончалось 723 человека. Выздоровели 26 584 человека.

Чуть меньше половины всех случаев приходится на три региона – Москву (6555), Санкт-Петербург (3314) и Подмосковье (2589).

Еще в трех регионах – Нижегородской, Свердловской областях и Краснодарском крае – заболело более 500 человек. Менее сотни случаев выявлено только в 21 регионе.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 774 304 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 320 634 летальных исхода, выздоровели 9 835 884 человека.