Вице-министр энергетики Казахстана задержан за повышение цен на газ

В Казахстане задержан вице-министр энергетики страны Жумабай Карагаев. Его подозревают в необоснованном повышении цен на автомобильный газ, что стало поводом для недовольства и выступлений в первые дни нового года, переросшие в погромы. Информацию о задержании чиновника подтвердило казахстанское агентство по финмониторингу.

Ранее пресс-служба правительства страны сообщила, что Карагаев освобожден от должности. Причина отставки в сообщении не указывалась.

50-летний Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года, напоминает "Интерфакс".

На уходящей неделе на совете ОДКБ глава Белоруссии Александр Лукашенко дал совет своему казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву: он предложил найти виновных в необоснованном повышении цен, которое стало провокацией.