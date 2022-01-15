Вирусолог Чумаков об "омикроне": "Многие переболеют, даже не подозревая этого"

Хотя новая волна пандемии, вызванная появлением омикрон-штамма коронавируса, вероятно, затронет практически каждого жителя планеты, есть шанс, что она не станет тяжелой, а станет последней. Такое предположение в эфире "Радио России" выразил профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

"Нам всем придется переболеть, знаем то мы или не знаем, многие переболеют, даже не подозревая этого", - полагает эксперт. Он добавил, что "есть шанс на скорое окончание пандемии".

"Назовите мне пандемию, которая длилась больше двух-трех лет. Не было таких", - сказал Чумаков. Он сравнил коронавирус с испанкой и сказал, что этот вирус никуда не делся, он просто превратился в сезонный грипп.

Также вирусолог описал течение коронавируса при заражении омикрон-штаммом. Оно не характерно для той клинической картины, которое дает "классический" коронавирус: "Основные проявления – это головная боль, насморк, отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу – типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей. Длится от одного дня до трех – пяти, но есть некоторые люди, которые с омикроном ложатся в больницу и, к сожалению, некоторые умирают".