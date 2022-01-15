15 Января 2022
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Общество В России Москва
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах "с неукоснительным соблюдением прав граждан"

Накануне стало известно о снятии с рассмотрения во втором чтении так называемого законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Об этом сначала объявила вице-премьер Татьяна Голикова, а затем – спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Тем не менее, власти не отказались от внесения изменений в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а только решили доработать их. Об этом говорится в поручениях президента России, опубликованных на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин поручил правительству и парламенту "при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку" законопроекта.

Президент предлагает обратить внимание на то, что законопроект должен "неукоснительно соблюдать права граждан и учитывать все возможные жизненные ситуации при реализации".

Также предлагается обеспечить доступность получения различными категориями граждан так называемых "ковидных паспортов" – документов, подтверждающих вакцинацию, перенесенную болезнь, медотвод и т.д.

Президент поручил проверить, как будет этот закон влиять на деятельность организаций в различных отраслях экономики.

Доложить о доработке законопроекта ответственные должны будут до 30 января, ответственные – это глава правительства Михаил Мишустин и спикеры палат парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Теги: владимир путин, qr-коды, законопроект, доработка



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