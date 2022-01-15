Прогноз Собянина сбылся: в Москве 6,5 тыс. заболевших за сутки

Прогноз мэра Москвы Сергея Собянина на счет роста заболеваемости коронавирусом сбылся. Напомним, градоначальник накануне предположил, что в субботу число выявленных новых случаев коронавируса может составить 6-7 тыс.

И вот, по данным оперативного штаба города по борьбе с COVID-19, выявлено 6555 новых случаев. Накануне их было 5,7 тыс., то есть прирост составил почти тысячу.

Госпитализированы за сутки 879 человек, скончались 68 пациентов, на ИВЛ находятся 509 человек.

Темпы выздоровления в разы меньше заболеваемости – за сутки выздоровели только 2877 пациентов.

Оперштаб при этом не дал информацию по заболевшим омикрон-штаммом.