15 Января 2022
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свеча, лампа, отключение света, отключение электроэнергии (2019) | Фото: ik.turmush.kg

Из-за непогоды в российских регионах без электричества остались 170 тысяч человек – Минэнерго

В России из-за неблагоприятных погодных условий – штормового ветра, снегопадов и метелей – без электроснабжения остались в общей сложности почти 170 тыс. человек в разных регионах.

Максимальный удар стихии пришелся на юг страны – Краснодарский край и Адыгею, республики Северного Кавказа.

В Минэнерго России сообщили следующие цифры по обесточенным населененным пунктам:

Краснодарский край и Республика Адыгея – 60 тысяч человек;

Республика Дагестан – почти 55 тысяч человек;

Ростовская область – 24 тысячи человек;

Волгоградская область – более 23 тысяч человек;

Ставропольский край – почти 13 тысяч человек;

Воронежская область – 2 тысячи человек;

Республика Калмыкия – почти 2 тысячи человек.

"Энергетики ведут восстановительные работы, которые находятся на особом контроле Минэнерго России", - добавили в ведомстве.

Теги: непогода, снегопад, электроснабжение, минэнерго



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