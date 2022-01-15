Из-за непогоды в российских регионах без электричества остались 170 тысяч человек – Минэнерго
В России из-за неблагоприятных погодных условий – штормового ветра, снегопадов и метелей – без электроснабжения остались в общей сложности почти 170 тыс. человек в разных регионах.
Максимальный удар стихии пришелся на юг страны – Краснодарский край и Адыгею, республики Северного Кавказа.
В Минэнерго России сообщили следующие цифры по обесточенным населененным пунктам:
Краснодарский край и Республика Адыгея – 60 тысяч человек;
Республика Дагестан – почти 55 тысяч человек;
Ростовская область – 24 тысячи человек;
Волгоградская область – более 23 тысяч человек;
Ставропольский край – почти 13 тысяч человек;
Воронежская область – 2 тысячи человек;
Республика Калмыкия – почти 2 тысячи человек.
"Энергетики ведут восстановительные работы, которые находятся на особом контроле Минэнерго России", - добавили в ведомстве.