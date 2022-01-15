Операция по отправке сил ОДКБ в Казахстан была разработана президентами России и Белоруссии за час – Лукашенко

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил подробности об отправке сил ОДКБ в Казахстан.

Как известно из официальной версии, помощь партнеров по ОДКБ для прекращения беспорядков запросил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам Лукашенко, дальнейшую операцию он и Путин разработали буквально "на коленке" в течение часа.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством [министра обороны РФ Сергея] Шойгу и [главы Минобороны Белоруссии Виктора] Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - сообщил Лукашенко.

Напомним, сегодня российский контингент ОДКБ начал возвращаться в Россию на места дислокации, вывести его полностью планируется до 19 января.