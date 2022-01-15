15 Января 2022
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Общество Свердловская область
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

На Среднем Урале резкий скачок заболеваемости коронавирусом

В Свердловской области, как и в целом по России, наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Накануне было затегистрировано 536 новых случаев COVID-19, сегодня их уже 612.

При этом смертность осталась на прежнем уровне – за сутки скончались 20 человек (накануне было 19).

Наибольшее количество заболевших выявлено в Екатеринбурге (261), остальные – в других населенных пунктах региона.

"Состояние 326 госпитализированных оценивается как тяжелое, 175 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 135 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1604. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки выписано 726 человек. Общее число выписанных достигло 179 332.

Теги: свердловская область, заболеваемость, сутки, коронавирус, статистика



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