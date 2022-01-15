В Тыве зафиксированы два первых случая "омикрона"

В Республике Тыва зарегистрированные первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

" Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Еще ждем результатов остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, где исследуют анализы именно на новый штамм коронавируса", - сообщил глава республики.

Он добавил, что в связи с появлением "омикрона" власти Тывы анализируют динамику по заболеваемости и усиливают антиковидные меры.