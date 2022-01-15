В Москве в ДТП автобуса и такси пострадали девять человек, среди них - младенец

В ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Hyundai (такси) на Варшавском шоссе в Москве пострадали девять человек.

ЧП произошло в районе дома 179. Пострадали девять человек, в том числе двухмесячный младенец. По предварительной информации, в момент аварии ребенок находился на руках у мамы и ударился о поручень, сообщили в УГИБДД по Москве.

Водитель такси пояснил, что его занесло при опережении пассажирского автобуса. Он не справился с управлением и по касательной столкнулся с автобусом.

"Сотрудники ГИБДД установили, что действия водителя легкового автомобиля послужили причиной изменения траектории движения автобуса, водитель которого после столкновения совершил наезд на мачту городского освещения", - говорится в сообщении автоинспекции.