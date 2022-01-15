В Екатеринбурге мошенницы отобрали у 90-летнего старика 450 тысяч рублей

В Екатеринбурге две мошенницы ограбили на 90-летнего пенсионера. Они втерлись в доверие к старику под видом соцработников.

Преступление произошло на улице Восточной. На улице к пенсионеру подошли женщины, представились работницами социальных служб. Они рассказали пожилому мужчине о якобы проводимой в стране денежной реформе и спросили, есть ли у него дома наличные.

Пенсионер ответил, что деньги у него есть, после чего мошенницы попросили показать купюры, чтобы переписать их номера для предстоящего обмена.

"Доверчивый гражданин пустил лжесоцрабоников к себе домой и вынес все свои накопления – порядка 450 тыс. руб. Злоумышленницы стали пересчитывать купюры и в какой-то момент попытались подменить их на так называемую "куклу". Однако пенсионер заметил это и стал протестовать. Тогда незваные гости просто схватили деньги и направились к выходу. Потерпевший пытался их остановить, но одна из преступниц применила газовый баллончик. В результате престарелый мужчина лишился всех своих сбережений. К счастью, госпитализация ему не понадобилась", - сообщили в УМВД РФ по Екатеринбургу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас мошенниц ищут.