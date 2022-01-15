Токаев поручил установить точное число жертв погромов среди гражданского населения

Также Токаев поручил секретарю совета безопасности страны ускорить работу по созданию сил специальных операций. О реформировании силовых структур глава государства объявил на минувшей неделе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить точное количество жертв погромов среди гражданского населения. Сейчас новые сведения о погибших появляются ежедневно, многие числятся пропавшими без вести. Накануне российское посольство в Казахстане сообщило о зверском убийстве россиянки в Жамбыльской области .





