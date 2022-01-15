15 Января 2022
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Политика В бывшем СССР
протесты в Казахстане (2022) | Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

Токаев поручил установить точное число жертв погромов среди гражданского населения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить точное количество жертв погромов среди гражданского населения. Сейчас новые сведения о погибших появляются ежедневно, многие числятся пропавшими без вести. Накануне российское посольство в Казахстане сообщило о зверском убийстве россиянки в Жамбыльской области.

Также Токаев поручил секретарю совета безопасности страны ускорить работу по созданию сил специальных операций. О реформировании силовых структур глава государства объявил на минувшей неделе.

Теги: касым-жомарт токаев, казахстан, гражданское населени, жертвы, погромы



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