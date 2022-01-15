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Ил-76 Минобороны РФ (2022) | Фото: пресс-служба Минобороны России

Первые шесть самолетов с российскими военными вернулись из Казахстана в Иваново

Первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново, сообщили в Минобороны РФ.

Всего сегодня планируется отправить из Казахстана в Россию 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России. Они будут доставлять и личный состав, и технику подразделений ВДВ, выполнявших задачи в составе контингента ОДКБ. Пунктом назначения будут аэродромы в Ивановской и Московской областях.

"14 января, выполнив погрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Киргизской Республики вернулись в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Теги: одкб, военные, минобороны, ил-76, казахстан, вдв



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