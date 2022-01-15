Новака Джоковича снова задержали в Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович снова задержан в Австралии. Это произошло в преддверии судебного заседания, на котором решится судьба первой ракетки мира – останется ли он в стране или будет депортирован.

Накануне власти во второй раз аннулировали визу Джоковича, а правительство Австралии назвало 34-летнего спортсмена угрозой общественному здоровью. Адвокаты теннисиста называют решение властей "иррациональным". Слушание по делу Джоковича назначено на воскресенье. Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису, на который и прилетел серб, стартует уже в понедельник.

BBC сообщает, что сейчас Джоковича вернули в гостиничный центр иммиграционной службы, куда его уже направляли на этой неделе после первого лишения визы.

Напомним, Джокович приехал в Мельбурн без прививки от коронавируса. Согласно австралийским правилам, все прибывающие в страну должны пройти перед этим полный курс вакцинации. Власти сочли медотвод, который предъявил спортсмен, недействительным. Кроме того, Джокович не сообщил, что в середине декабря получил положительный тест на коронавирус, а также о том, что недавно посещал третьи страны.