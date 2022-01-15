15 Января 2022
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снег, снегопад, скамейка, остановка (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургских водителей предупредили о рисках на дороге из-за обильных снегопадов

Хотя субботнее утро в Екатеринбурге выдалось ясным, накануне в городе наблюдались сильные метели, которые создавали помехи водителям. Также Гидрометцентр обещает высокую вероятность снегопадов на протяжении всех выходных.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГИБДД предупредили автолюбителей о повышенных рисках.

"В связи с изменениями погодных условий значительно увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Риск стать участником ДТП возможен как со стороны водителя, так и со стороны пешехода. Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести к происшествию. Так же нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие", - предупредили в отделе пропаганды городского ОГИБДД.

Теги: снегопад, безопасность, гибдд, дороги



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