Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Компания Apple выполнила одно из требований российских властей и зарегистрирована личный кабинет на сайте Роскомнадзора – в рамках так называемого "закона о приземлении" иностранных IT-компаний, пишут "Ведомости".

Согласно закону, иностранные IT-компании, суточная аудитория которых превышает полмиллиона пользователей, должна открыть в России свое юридически значимое представительство, а также зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора. Также компания должна на своем сайте разместить адрес, по которому пользователи из РФ могут связаться с ее представителями. Помимо этого иностранная компания должна установить на своем сайте счетчик посещаемости, рекомендованный Роскомнадзором, и, конечно, удалять информацию, которая будет признана нарушающей российские законы.

Издание отмечает, что Apple только завела свой личный кабинет, но юрлицо в России не зарегистрировала.