В "Единой России" опровергли слова свердловского депутата о платной вакцинации от коронавируса

В "Единой России" прокомментировали высказывания свердловского депутата Госдумы Максима Иванова на счет введения платной вакцинации от коронавируса. Накануне "единоросс" опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что с марта прививки от COVID-19 могут стать платными, поэтому надо успевать сделать их сейчас.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак опроверг эту информацию.

"Вакцинация от коронавируса была, есть и будет бесплатной и доступной для всех граждан России. Это реальная возможность спасти жизнь и здоровье каждого человека в условиях эпидемии", - заявил Турчак.

Он добавил, что высказывания Иванова "недопустимы и вредны". "Никаких планов по введению платы за вакцинацию нет. Более того, идет системная работа по повышению доступности вакцинации и удобству ее получения для граждан. Пандемия – не время для распространения слухов. За слова нужно отвечать, тем более на ответственных публичных позициях, таких как депутат Государственной Думы", - добавил партийный деятель.

Иванов и сам на своей странице уже опубликовал пост с извинениями. "Уточнение к моему сообщению о доступности вакцины. Признаюсь, сегодня высказался резко и не совсем точно, поэтому журналисты и отчасти мои избиратели закономерно поняли так, что вакцина будет платной. Скажу четко: вакцина от ковида была, есть и будет бесплатной. Точка, - написал депутат. - Еще раз приношу извинения, если мои неточные формулировки вызвали у вас чувство тревоги и раздражения. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, мы все живем в условиях стресса. Сожалею о случившемся и приношу свои извинения всем, кого могли взволновать или обидеть мои слова".