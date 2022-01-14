Сертификаты переболевшего COVID-19 по результатам теста на антитела начнут выдавать в феврале

В феврале 2022 года люди смогут получать сертификаты переболевшего коронавирусом по результатам теста на антитела. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Она сообщила журналистам, что изменения в постановление правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты до 1 февраля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что невакцинированные россияне без ПЦР-теста, но с антителами к коронавирусу смогут получить сертификат о перенесенном заболевании сроком на полгода. Если у россиянина кроме антител был положительный ПЦР-тест на коронавирус (сделанный после 1 января 2021 года), то сертификат будет выдаваться на год.

Правительство по поручению президента России завершает разработку сервиса, в котором будут фиксироваться обращения бессимптомно переболевших ковидом граждан (или тех, кто не обращался к врачу).

За сертификатом переболевшего коронавирусом будет обращаться 31% россиян, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob