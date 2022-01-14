В январе Россия будет добывать 10,1 млн баррелей нефти в сутки в рамках сделки ОПЕК+

14 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
нефтедобыча (2014) | Фото:

В январе Россия будет добывать 10,1 млн баррелей нефти в сутки в рамках сделки ОПЕК+

В январе Россия будет добывать 10,1 млн баррелей нефти в сутки в рамках сделки ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

С мая 2021 года страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти, значительно сокращенную год назад.

Напомним, в начале сентября министры стран, входящих в ОПЕК+, решили сохранить план по ежемесячному увеличению добычи нефти на уровне в 400 тыс. баррелей в сутки. Таковы итоги заседания. Принято решение нарастить добычу нефти в октябре на 0,4 млн баррелей в сутки. Также страны ОПЕК+ договорились продлить действие механизма компенсации перепроизводства нефти ряду стран, которые не полностью придерживались своих обязательств по ограничению добычи, следует из сообщения ОПЕК.

В ходе встречи, которая состоялась 4 января 2022 года, страны - участницы соглашения одобрили план увеличения добычи на февраль 2022 года на 400 тыс. баррелей в сутки.

Теги: ОПЕК+, баррель, нефть, добыча, Новак



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 301

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети