В январе Россия будет добывать 10,1 млн баррелей нефти в сутки в рамках сделки ОПЕК+

В январе Россия будет добывать 10,1 млн баррелей нефти в сутки в рамках сделки ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

С мая 2021 года страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти, значительно сокращенную год назад.

Напомним, в начале сентября министры стран, входящих в ОПЕК+, решили сохранить план по ежемесячному увеличению добычи нефти на уровне в 400 тыс. баррелей в сутки. Таковы итоги заседания. Принято решение нарастить добычу нефти в октябре на 0,4 млн баррелей в сутки. Также страны ОПЕК+ договорились продлить действие механизма компенсации перепроизводства нефти ряду стран, которые не полностью придерживались своих обязательств по ограничению добычи, следует из сообщения ОПЕК.

В ходе встречи, которая состоялась 4 января 2022 года, страны - участницы соглашения одобрили план увеличения добычи на февраль 2022 года на 400 тыс. баррелей в сутки.