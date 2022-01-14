Баскетбольный клуб "Парма" обвинили в попытке сорвать матчи: игроки заболели коронавирусом

В связи с ситуацией, вызванной COVID-19, по просьбе баскетбольного клуба "Парма" ближайшие игры в Единой Лиге ВТБ с клубом "Автодор", намеченные на 16 и 23 января, будут перенесены на более поздний срок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Парма-Париматч".

Команда отправлена на двухнедельный карантин.

В клубе "Автодор" это решение вызвало недовольство. Президент "Автодора" Владимир Родионов потребовал, чтобы "Парме" засчитали техническое поражение. Он заявил, что положительный тест у одного игрока не стал препятствием для матча с клубом "Лейден" 13 января. По мнению руководителя клуба, "Парма" пытается перенести матч на удобную для себя дату, поскольку в составе клуба болеющие не коронавирусом игроки, а также травмированные.

Он заявил, что "Автодор" "выступает за недопущение манипуляций медицинскими регламентами с целью нарушения спортивного принципа в собственных интересах. Внезапное и экстренное помещение на карантин всей команды из-за лишь одного заболевшего игрока выглядит неправдоподобно", - говорится в сообщении.

Президент клуба "Парма-Париматч" Сергей Богуславский заявил, что открытое письмо клуба "Автодор" в крайней степени некорректно.

"Ситуация с распространением COVID-19 развивается стремительно. В течение недели перед матчем с БК "Лейден" часть наших игроков почувствовала недомогание. А 13 января, прямо перед игрой пришел первый положительный тест на коронавирус. Уже по ходу матча с голландцами самочувствие некоторых игроков ухудшилось, и мы заканчивали встречу фактически вшестером! На сегодняшний день три игрока переносят заболевание достаточно тяжело. Самочувствие еще четверых ухудшается. Сегодня еще у трех игроков выявлен коронавирус. В соответствии с Регламентом Единой Лиги ВТБ мы направили в лигу уведомление о случившемся и все необходимые документы", - отметил он, подчеркнув, что главный приоритет – это здоровье игроков. Богуславский пожелал здоровья коллегам из Саратова не попадать в ситуацию, в которую попали игроки "Пармы".