14 Января 2022
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Экономика В России
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Пик инфляции пройден – Минфин

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в стране пройден.

Пока точных данных о размере годовой инфляции по итогам 2021-го года нет, но на этой неделе президент России Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий на уровне 8,6%, что, по его мнению, "немного перекроет инфляцию, которая составит около 8,4%".

Осенью и в начале зимы Минэкономразвития РФ прогнозировало инфляцию в 8,4%. В первой половине года правительство и ЦБ настаивали на возможности удержания инфляции вблизи целевой отметки в 4%. Этот прогноз теперь перенесен на вторую половину 2022 года.

Теги: инфляция, антон силуанов, прогноз



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