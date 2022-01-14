Пик инфляции пройден – Минфин

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в стране пройден.

Пока точных данных о размере годовой инфляции по итогам 2021-го года нет, но на этой неделе президент России Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий на уровне 8,6%, что, по его мнению, "немного перекроет инфляцию, которая составит около 8,4%".

Осенью и в начале зимы Минэкономразвития РФ прогнозировало инфляцию в 8,4%. В первой половине года правительство и ЦБ настаивали на возможности удержания инфляции вблизи целевой отметки в 4%. Этот прогноз теперь перенесен на вторую половину 2022 года.