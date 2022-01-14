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Происшествия Челябинская область
Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске горел цех по производству древесины

В Челябинске ликвидировали крупный пожар в цехе по переработке древесины, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального МЧС.

В цехе горели оборудование и древесина. Огонь распространялся по кровле, было сильное задымление. Из здания самостоятельно вышли три человека. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

"К месту ЧП направлены пожарно-спасательные подразделения столицы Южного Урала, пожарный поезд. Сформированы звенья газодымозащитной службы. В район также выехали силы муниципального звена областной подсистемы РСЧС", - рассказали в пресс-центре.

Из опасной зоны сотрудники МЧС эвакуировали два газовых баллона.

Огонь удалось ликвидировать на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Теги: пожар, цех, древесина, МЧС,



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