В Челябинске горел цех по производству древесины

В Челябинске ликвидировали крупный пожар в цехе по переработке древесины, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального МЧС.

В цехе горели оборудование и древесина. Огонь распространялся по кровле, было сильное задымление. Из здания самостоятельно вышли три человека. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

"К месту ЧП направлены пожарно-спасательные подразделения столицы Южного Урала, пожарный поезд. Сформированы звенья газодымозащитной службы. В район также выехали силы муниципального звена областной подсистемы РСЧС", - рассказали в пресс-центре.

Из опасной зоны сотрудники МЧС эвакуировали два газовых баллона.

Огонь удалось ликвидировать на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.