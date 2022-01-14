14 Января 2022
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Общество Москва
Богомолов, скорые, вручение (2013) | Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

В субботу заболеваемость в Москве составит 6-7 тысяч человек – Собянин

Уже в пятницу, 15 января, суточная заболеваемость (точнее, число выявленных случаев) коронавирусом в Москве может составит 6-7 тыс., считает мэр города Сергей Собянин.
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"Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, - это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни - вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тыс. человек, заболевших ковидом", - цитирует Собянина "Интерфакс".

Мэр ожидает роста заболеваемости на следующей неделе.

"Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет. Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима", - отметил Собянин.

Теги: сергей собнянин, заболеваемость, москва, новая волна



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