Москва потребовал у Анкары разъяснения слов помощника Эрдогана о силах ОДКБ в Казахстане

Москва запросила у Анкары разъяснения в связи с заявлением помощника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно использования сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции он пояснил, что "один из советников президента Эрдогана просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ".

Ранее США призвали ОДКБ оперативно вывести свои силы из республики. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Напомним, миротворцы ОДКБ начали покидать страну 13 января, после того как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о стабилизации обстановки в стране. Полностью миссия должна завершиться к 19 января.