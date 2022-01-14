14 Января 2022
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Политика В России За рубежом
Эрдоган, Турция, беспорядки, коллаж (2015) | Фото: politpuzzle.ru

Москва потребовал у Анкары разъяснения слов помощника Эрдогана о силах ОДКБ в Казахстане

Москва запросила у Анкары разъяснения в связи с заявлением помощника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно использования сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции он пояснил, что "один из советников президента Эрдогана просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ".

Ранее США призвали ОДКБ оперативно вывести свои силы из республики. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Напомним, миротворцы ОДКБ начали покидать страну 13 января, после того как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о стабилизации обстановки в стране. Полностью миссия должна завершиться к 19 января.

Теги: турция, одкб, казахстан, помощник эрдогана



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