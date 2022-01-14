14 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
ружье охота выстрел (2010) | Фото: omskpress.ru

В Екатеринбурге пенсионер пригрозил расстрелять сотрудников налоговой

Житель Екатеринбурга пенсионного возраста угрожал сотрудникам Орджоникидзевской налоговой расстрелять всех в офисе. Информацию об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили в екатеринбургской полиции.

По данным источника, пенсионер позвонил в офис, чтобы уладить какую-то проблему, но, по всей видимости, повздорил с оператором. В разгаре ссоры мужчина высказал угрозу в адрес сотрудников налоговой. Инспектор, с которым общался пенсионер, воспринял слова клиента всерьез и обратился в службу безопасности.

Вскоре после этого к пенсионеру прибыли сотрудники ОМОНа и изъяли ружье.

В пресс-службе МВД по Екатеринбургу Накануне.RU сообщили, что проводят проверку по данному факту. Получить комментарий Росгвардии Свердловской области на момент публикации не удалось.

Теги: Екатеринбург, налоговая, угрозы,



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