Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии Бориса Грызлова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Слухи о назначении Грызлова послом в Белоруссию ходили на протяжении некоторого времени. 22 декабря профильный комитет Госдумы согласовал это назначение. Накануне сообщалось, что белорусская сторона согласовала кандидатуру Грызлова.

Последние шесть лет Грызлов занимал пост полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины. До этого несколько лет был членом Совета безопасности РФ. В 2011 году ушел с поста спикера Госдумы, которую возглавлял два созыва. В нулевых был главой Министерства внутренних дел России. Также Грызлов стоял у истоков создания "Единой России", с 2002 года был председателем высшего совета партии.