СМИ: Власти Москвы ожидают 30-90 тыс. заражений COVID-19 в сутки

Власти готовятся к новой волне пандемии коронавируса, вызванной очень заразным омикрон-штаммом. Прирост заболеваемости уже ощутим, особенно это касается Москвы. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что столица первой примет на себя удар новой волны.

Издание "Медуза"* (*"Медуза" внесена Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) со ссылкой на источник, близкий к городским властям, сообщает, что в мэрии ждут подъема суточной заболеваемости до 30-90 тыс. случаев в ближайшие две недели. Официального подтверждения этой информации нет. Инсайдер также сообщил, что пока особенных, дополнительных мер ограничения вводить не планируется, разве что могут быть объявлены внеочередные школьные каникулы.

Президент России Владимир Путин на этой неделе тоже говорил о двух неделях. По его мнению, именно такой запас времени на подготовку к удару новой волны есть у России.

Данные от источника в мэрии не являются откровением. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что следует готовиться к шестизначным цифрам по суточной заболеваемости коронавирусом.

Между тем, Telegram-канал Baza сообщил, что власти столицы ожидали подъема заболеваемости из-за "омикрона" еще в декабре. Так, 24 декабря, якобы, в депздраве города прошло совещание медиков и чиновников, на котором обсуждалось и возможное введение нового локдауна.