Тимати посадил за руль машины двухлетнего ребенка и выехал на трассу

Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, опубликовал в своем Instagram видео с двухлетним сыном. Артист, отдыхающий сейчас на Карибском побережье Колумбии, посадил ребенка за руль автомобиля Hummer и "дал порулить".

На кадрах в сторис Тимати видно, как он держит ребенка на коленях, тот держит руль, при этом отец мальчика отпускает руки и демонстрирует на камеру, мол, сын сам рулит. Особенно тревожно смотреть на это, когда по встречной полосе несется фура, а между полосами нет отбойника.

Подобные кадры, снятые российскими блогерами в России, не раз становились предметом проверки правоохранительных органов. Но Тимати снимает свой контент за границей, поэтому пока не известно, как отреагируют прокуратура и СКР. Если ребенок является гражданином России, то речь может идти о создании угрозы его жизни, в таком случае разбираться с ситуацией будут органы опеки, полагают комментаторы в сети.