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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела после смерти Тесака

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесак) признано незаконным. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик.

По словам адвоката, доследственная проверка после гибели националиста закончилась отказом в возбуждении дела. Суды первой и апелляционной инстанции признали отказ правомерным. После этого была подана кассация. Кассационный суд отменил решение об отказе и вернул материалы в Челябинский областной суд на новое рассмотрение.

Напомним, Максим Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября 2020 года в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего. Адвокаты семьи Максима Марцинкевича направили в СК РФ по Челябинской области заявление об убийстве, однако в возбуждении дела им отказали.

Сообщалось, что перед смертью Тесак дал показания о совершении вместе с другими сторонникам националистических организаций в 2002-06 гг. других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв.

Следственный комитет РФ посмертно предъявил обвинение в трех убийствах националисту Максиму Марцинкевичу.

Теги: максим марцинкевич, тесак, смерть, расследование, уголовное дело, суд,



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