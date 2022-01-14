ПГНИУ выплатил деньги пострадавшим во время стрельбы студентам

Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета получили в 2021 г. более 50 млн руб. материальной помощи. В эту сумму вошли и средства, выплаченные семьям погибших и пострадавшим студентам во время стрельбы 20 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

"Общая сумма выплат, направленных на социальную поддержку студентов Пермского университета, составила более 38 миллионов рублей. Сумма выплат семьям погибших и студентам, пострадавшим после событий 20 сентября, составила 13,2 млн рублей. Ее получили 43 человека", - говорится в сообщении.

Также деньг выделили малоимущим, сиротам, студентам с инвалидностью, студенческим семьям и студентам с детьми.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 23 получили ранения, 14 - травмы. Кроме того Бекмансурова обвиняют в попытке убить сотрудника полиции Константина Калинина, который обезвредил нападавшего.

Во время задержания стрелок был ранен. Позже ему ампутировали ногу. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, покушения на убийство, а также посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.

Суд продлил Бекмансурову срок ареста до 20 февраля 2022 года. Экспертиза признала его вменяемым.