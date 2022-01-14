Махонин рассказал Путину о том, что сделают в Перми к 300-летию города

Президент Владимир Путин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили развитие региона, празднование 300-летия Перми, двигатель "ПД-14" и развитие улицы Сибирской в столице края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"По вопросам безработицы хотел бы сказать, что Пермский край одним из первых регионов в стране достиг уровня безработицы доковидного периода. Сейчас на 13,5% снижено количество жителей, которые стоят на учёте в службе занятости. Это означает, что мы, во-первых, создаём рабочие места, а, во-вторых, работаем с теневой занятостью", - сказал Махонин.

Отвечая на вопрос Путина, как дела в Березниках, Махонин сказал, что "непросто".

"Было тяжело работать над переселением людей. Мы на финальной стадии. Сдали самую крупную школу в этом микрорайоне – он называется "Любимов" – на 1,2 тыс. мест с двумя бассейнами, которыми будут также пользоваться жители. Уже построено два детских садика. Наши обязательства перед населением, которые мы взяли, – в 2023 г. дом культуры тоже построить – мы здесь с Министерством культуры Российской Федерации тоже работаем", - сказал Махонин.

Губернатор напомнил, что экспортные рынки растут по ценовой конъюнктуре, и поэтому "Уралкалий" увеличивает платежи и в федеральный, и в региональный бюджеты.

"Мы намереваемся в начале года принять целую программу комплексного развития Соликамско-Березниковской агломерации, это порядка 300 тыс. населения. Конечно, фасады, дворы… Нам хочется, чтобы Березники и Соликамск действительно были городами, где хотелось бы жить и работать", - сказал Махонин.

Зашёл разговор и о 300-летии Перми (юбилей город отметит в 2023 г.). Губернатор пригласил президента на праздник и рассказал, что к этой дате появятся новые объекты здравоохранения, образования, культуры (например, Пермская художественная галерея). Упомянул Махонин и двигатель ПД-14.

"Вы часто интересуетесь авиационными двигателями "ПД-14", "ПД-35", и мне посчастливилось быть, когда наш самолёт "МС-21" на международной выставке в Эмиратах уже полетел на пермском двигателе. Это большая гордость. Наша задача – создать весь необходимый кадровый резерв и состав, чтобы молодые специалисты приходили на предприятия "Ростеха" и занимались тематикой двигателестроения. Есть сложности в этой части, я не скрою, поскольку, конечно, нам бы хотелось, чтобы мы форсировали строительство испытательного наземного стенда под "ПД-35". Наши предприятия уже собрали камеру сгорания для этого двигателя. В общем-то, нам надо ещё сделать воздушную лабораторию – это касается тематики "ПД-35". А "ПД-14" – нам, конечно, уже надо, чтобы авиационные компании делали "железные" заказы на "МС-21" с нашим отечественным двигателем", - сказал Махонин.

Руководители обсудили также транспортное развитие Перми и близких к краевой столице городов.

"Если Вы посмотрите город Краснокамск, со времён Советского Союза с ним не было сообщения. Мы его запустили, и сейчас люди могут, по сути дела, добираться вдоль всего города на "Ласточке". Сейчас мы запускаем кольцевое движение и уже нарисовали семь маршрутов. Проект предусматривает порядка 30 высоких платформ. Собственно говоря, мы считаем, что сделаем доступную транспортную инфраструктуру для жителей и гостей. Ещё мы хотим это увязать с Камой, поскольку есть планы запустить водный транспорт и восстановить водное движение, которого опять же с постсоветского периода у нас не было", - сказал Махонин.

Также губернатор рассказал президенту о планах реконструкции улицы Сибирской в Перми.

"Сибирская – это её исторический облик, фасады, благоустройство. Хотим сделать по такой модели, как Бульварное кольцо в Москве. Это гранит, это новые остановки. Улица уникальная, поскольку здесь было последнее пристанище последнего Романова, к сожалению, наверное, но, тем не менее, это здание у нас есть. Мы сейчас из него делаем общественный центр. Тоже выкупили из частной собственности эти объекты. Есть у нас мысли и бальный зал сделать для выпускников, и музей Романовых сделать", - сказал Махонин.