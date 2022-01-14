Умерла вдова Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская

На 79-м году жизни скончалась народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова, где служила артистка.

Причиной смерти Вознесенской стал коронавирус, пишет "Комсомольская правда".

По данным источников издания, в конце декабря актриса почувствовала себя плохо. Тест на COVID-19 оказался положительным. Несколько недель она боролась с заболеванием.

Напомним, менее года назад умер муж Вознесенской, народный артист РСФСР Андрей Мягков. Пара поженилась в 1963 году.

Актер скончался 18 февраля 2021 года в возрасте 82-х лет. МК сообщал, что причиной смерти стал сердечный приступ. На домашний адрес артиста вызывали "скорую", однако он умер до приезда врачей. Ранее Мягкову сделали операцию на сердце — шунтирование — для восстановления кровотока в мышце.